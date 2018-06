Italiaanse DJ maakt remix met Anouk en Yora uit Assen

ASSEN - Een grote verrassing voor twee muzikale meiden uit Assen, die voor de lol wel eens een liedje op YouTube zingen.

Vier jaar nadat Anouk (24) en Yora (21) hun cover op internet hadden gezet van de hit 'Hey there Delilah' werden ze benaderd door een Italiaanse dj. Of hij een remix met hun stemmen mocht maken.Anouk vertelt bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe dat Manuel Costa contact met hen zocht. "Hij vond dat we een mooie sound hadden en vroeg of hij onze stemmen mocht gebruiken voor een remix van het nummer."De versie uit 2014, waarbij ze zichzelf begeleiden op gitaar en ukelele, wilde Costa niet gebruiken. De dames namen zelf hun zang thuis opnieuw op en Costa verzon een nieuwe versie met aparte tussenstukjes.Het resultaat vindt Anouk "heel tof". "Het is echt een danceversie geworden, heel anders dan het origineel." Het liedje was in 2007 een grote hit voor de Amerikaanse band Plain White T's.Vandaag is de remix gelanceerd op YouTube en Spotify. Nu maar afwachten hoe May and June, zoals hun artiestennaam luidt, gaan scoren in het internationale dancecircuit. Maar de commentaren zijn positief: "Those Dutch girls from Assen are amazing!"