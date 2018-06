Organisatie alcoholvrij tienerfeest neemt maatregelen om incidenten te voorkomen

ASSEN - De organisatie van het alcoholvrije tienerfeest Go Zero Procent neemt extra maatregelen om incidenten zoals tijdens de vorige versie te voorkomen.

Jongeren uit het publiek gooiden toen glazen naar leden van de rapgroep Armoo. Toen een van de jongeren vervolgens werd uitgedaagd en op het podium klom, kreeg hij van een rapper een vuistslag in zijn gezicht.Het feest wordt vanavond gehouden. "Helemaal 100 procent alles voorkomen lukt natuurlijk nooit", zegt Bas de Leeuw van de organisatie. "Maar we hebben van tevoren een gesprek met iedereen die het podium opgaat.""Daarin geven we de artiesten mee dat ze geen eigen maatregelen moeten nemen als er een onplezierige sfeer ontstaat, maar moeten overleggen met de stagemanager. Die kan het concert stilleggen en actie ondernemen."Ook staan er extra mensen bij het podium. "Die moeten er voor zorgen dat er niet zoals vorig jaar iemand het podium op kan klimmen", vertelt De Leeuw. En we houden ook kritisch de sfeer in de gaten onder het publiek. Als er wat mis dreigt te gaan, grijpen we in en verwijderen we eventueel mensen."