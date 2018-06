Deel dit artikel:











Tien maanden cel voor autokraker uit Zwartemeer De man kraakte een bestelbus en stal een rugzak (foto: Pixabay.com)

ZWARTEMEER - Voor een auto-inbraak in de stad Groningen moet een 23-jarige man uit Zwartemeer tien maanden de cel in. Hiervan is een maand voor het gepleegde feit.

Hij had nog een gevangenisstraf van negen maanden open staan, die hij ook moet uitzitten. De straf is gelijk aan de eis die twee weken geleden door het Openbaar Ministerie werd gesteld.



Buit uit bestelbus

De man brak eind januari een bestelbus open die geparkeerd stond aan het Zuiderpark in Groningen. Hij maakte een rugzak met daarin een zaklamp, veiligheidshesje en spanbanden buit. De autokraker werd gezien door een getuige die de politie belde.



De man was onder invloed van drugs toen hij werd aangehouden. De rechter hield rekening met het strafblad van de man. Hij was recentelijk nog veroordeeld voor een vergelijkbaar vergrijp.