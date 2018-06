Deel dit artikel:











Bouwend Nederland: kosten kunstijsbaan Hoogeveen stijgen De nieuwe kunstijsbaan in Hoogeven (illustratie: Alynia architecten)

GRONINGEN - De bouwkosten stijgen en een korting op de aanbestedingskosten is niet meer gebruikelijk. Dat zegt Bouwend Nederland en daarmee geeft het een waarschuwende boodschap aan de gemeente Hoogeveen. De gemeente denkt juist dat de anderhalf jaar oude berekening van de kosten van een nieuwe kunstijsbaan nog steeds haalbaar is.

Geschreven door Hielke Meijer

Gisteravond presenteerde wethouder Erwin Slomp van de gemeente Hoogeveen het overzicht van de kosten van de bouw van een kunstijsbaan in combinatie met een zwembad. Voor de ijsbaan heeft de gemeenteraad al eerder geld beschikbaar gesteld. Nu moet het ook toestemming geven voor de 16 miljoen euro die daar bovenop komen voor het zwembad. In totaal 32 miljoen euro voor de combinatie.



[article:135785:Veel vragen over bouwkosten kunstijsbaan met zwembad Hoogeveen]

Prestigieus project

D66 constateerde dat de bouwkosten de laatste tijd flink stijgen en dat dat nog doorgaat. Maar volgens de wethouder wordt dat gecompenseerd door de korting die grote bouwbedrijven geven op prestigieuze projecten. Bouwend Nederland spreekt hem daarin tegen.



Sander Wubbolts is regiomanager van Bouwen Nederland. Hij bevestigt dat de materiaalkosten al met tien tot vijftien procent zijn gestegen. En de lonen stijgen ook weer sinds het eind van de crisis. Dat maakt de situatie heel anders dan een paar jaar geleden.



Geen aanbestedingsvoordeel

Wubbolts: "We zien dat de capaciteit in de markt hard aan het afnemen is. Je ziet ook dat bouw- en infrabedrijven een stuk selectiever zijn waar ze wel of niet op inschrijven en samen met de stijging van de bouwkosten is het niet per definitie zo dat er altijd maar rekening gehouden kan worden met een aanbestedingsvoordeel. Dus partijen die nu op de markt komen dienen daar wel rekening mee houden."



Ook de concurrentie op prijs tussen bouwondernemingen neemt af, omdat ze een goed gevulde orderportefeuille hebben. "Dus voor zo'n prestigieus project als in Hoogeveen zal vast animo zijn, maar tegelijkertijd verwacht ik niet dat er heel veel inschrijving op af zal komen."



Scherpe bouwtijd

De VVD-fractie in de gemeenteraad stelde net als D66 ook vast dat de bouwtijd die Hoogeveen voor ogen heeft erg kort is. Een bouwtijd die het bovendien steeds scherper lijkt te stellen. 8 maanden voor de bouw, 14 maanden voor aanbesteding tot de door de provincie geëiste opening van de ijsbaan eind 2019.



Die korte bouw- en aanbestedingstijd heeft een prijsopdrijvend effect. Sander Wubbolts: "Aan een relatief korte bouwtijd hangt wel een hoger risico-profiel vast. Het is gebruikelijk in dat soort contracten dat er een boete aan vast zit als je het aantal werkbare dagen overschrijdt. Dus een ondernemer maakt een reële inschatting of die dat allemaal gaat redden en houdt daarmee rekening in zijn aanbieding."



De gemeenteraad van Hoogeveen gaat over twee weken het college opnieuw aan de tand voelen over het financiële plaatje van het grote sportcomplex dat moet komen in het Bentinckspark.