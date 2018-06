Deel dit artikel:











Sethehaven BV gaat flink uitbreiden in havengebied Meppel Sethehaven gaat flink uitbreiden in Meppel (foto: Google Streetview)

MEPPEL - Op- en overslagbedrijf Sethehaven Op- en Overslag uit Meppel gaat flink uitbreiden. Het bedrijf heeft op bedrijventerrein Oevers D 1,6 hectare grond gekocht.

Het bedrijf beschikt op hetzelfde bedrijventerrein al over een nieuwe locatie, maar gaat meer bijbouwen.



'Perfect voor havenontwikkeling'

Wethouder Henk ten Hulscher is blij met de uitbreiding in het havengebied. "Het gaat goed met onze economie. Meppel blijkt heel aantrekkelijk voor uitbreiding en vestiging van bedrijven en de verkoop aan Sethehaven Op- en Overslag is perfect voor onze havenontwikkeling en voor de duurzame overgang van vervoer van weg naar water", zegt Ten Hulscher.



In het havengebied kunnen binnenvaartschepen tot tweeduizend ton. Een schip kan zestig vrachtwagens vervangen. Vanaf het IJsselmeer kunnen schepen via het Zwarte Water en het Meppelerdiep bij de haven komen.