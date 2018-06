Deel dit artikel:











Anneke Bloema wint Lemniscaat Illustratiewedstrijd Aafje het Gansje (illustratie: Anneke Bloema) Het gansje dat hoog wil vliegen (illustratie: Anneke Bloema) Aafje het Gansje (illustratie:Anneke Bloema)

ZWINDEREN - Anneke Bloema uit Zwinderen heeft de Lemniscaat Illustratiewedstrijd gewonnen. Lemniscaat is een uitgever van jeugd- en kinderboeken.

Bloema won de prijs met drie foto's die ze aanpaste met een fotobewerkingsprogramma. Daardoor ontstaan hele eigen werelden. De illustraties horen bij een verhaal over het gansje Aafje, dat ervan droomt om heel hoog te kunnen vliegen.



De illustraties worden opgenomen in een reizende expositie die de hele wereld over gaat. Het materiaal wordt ook getoond op een belangrijke Europese beurs voor kinderboeken in Bologna in Italië.