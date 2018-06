Deel dit artikel:











Wat is er dit weekend te doen in Drenthe? Alles Kids in Drenthe (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Het is weer weekend! Tijd om er even lekker van te genieten. We zetten een paar leuke tips voor je op een rijtje.

Kinderfestival Alles Kids in Drenthe

Het Alles Kids in Drenthe festival is het grootste gratis kinderfestival en volledig gericht op kinderen in de leeftijd van 2 – 15 jaar. Het centrum van Emmen, Raadhuisplein en de markt, staan in het teken van kinderactiviteiten. Kinderen kunnen gratis gamen bij Nintendo, dansen met Kabouter Plop, een ritje maken per trein over de stadsvloer, rugbyen, hockeyen en tal van voorstellingen bijwonen. Zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00.



Zomerzinnen

Dwingeloo is dit jaar op zaterdag de locatie van het literair- en muziekfestival Zomerzinnen. Er treden meer dan twintig schrijvers en dichters op. Op de lijst van deelnemers staan dit jaar onder anderen Tommy Wieringa, Frank Westerman, Marga Kool, Mariek Lucas Rijneveld en Maxim Februari. Voor muziek zorgen onder meer Bert Hadders, Rosa da Silva en Meindert Talma. Zaterdag van 16.00 uur tot 23.00 uur.



Wildernisdag

Zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur heten de boswachters van Staatsbosbeheer en Nationaal Park Drents-Friese Wold iedereen van harte welkom op een stoere Wildernisdag bij Buitencentrum Drents-Friese Wold. De dag staat volledig in het teken van wilde natuur met tal van uitdagende activiteiten voor jong en oud. Leer spoorzoeken, vuur maken, pijl-en-boog maken, uit de natuur eten, meedoen aan een wildernistocht en nog veel meer.



Midzomernachtwandeling

Op verschillende locaties in Drenthe kunnen liefhebbers een in de nacht van zaterdag op zondag een nachtwandelroute lopen. De wandelingen zijn georganiseerd door Natuurmonumenten. Van tevoren opgeven is noodzakelijk. Dat kan op de site van Natuurmonumenten.



Troubadour Bert van Baar

Kleinkunstenaar en troubadour Bert van Baar treedt zondag op bij bezoekerscentrum Dwingelderveld. Tussen 11.00 en 16.00 uur speelt van Baar Nederlandstalige liedjes en begeleidt hij zichzelf op allerlei instrumenten, zoals gitaar en accordeon. Thema van de liedjes is natuurbeheer. Iedereen is van harte uitgenodigd om te genieten van de klanken aan de Benderse 22 in Ruinen.