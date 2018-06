Rechtbank verlengt proef met videorechter

ASSEN/EMMEN - De Rechtbank Noord-Nederland heeft de proef met de videorechter met een half jaar verlengd. Volgens de rechtbank is de proef een groot succes.

De videorechter behandelt alleen zogenaamde bewindszaken, waarbij mensen met financiële problemen onder bewind kunnen worden gesteld. Als de rechter het nodig vindt, krijgen ze een bewindvoerder die hun geldzaken regelt.De rechtbank begon eind 2016 met de proef, waarbij wordt gewerkt met een videoverbinding met het gemeentehuis in Emmen. Iemand die voor de rechter moet verschijnen, hoeft niet naar de rechtbank, maar gaat naar een speciale videokamer in het gemeentehuis.Via de videoverbinding hebben de rechter en degene voor wie bewind is aangevraagd contact. "Het gemeentehuis is voor de meeste mensen vertrouwder dan een rechtbank. En dichterbij natuurlijk; het bespaart reistijd en reiskosten. Ook blijkt dat ze het vaak minder eng vinden om via een beeldscherm contact met de rechter te hebben", licht projectleider Tineke de Wind van de Rechtbank Noord-Nederland toe."De videorechter vergroot de toegang naar de rechter voor een kwetsbare groep mensen, daar doen we het voor."De proef zou 1 juni aflopen, maar is verlengd tot eind dit jaar. De rechtbank verwacht dat de videorechter daarna een vast onderdeel van de Rechtbank Noord-Nederland wordt.