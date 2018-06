Deel dit artikel:











Borger krijgt bijzondere pendeldienst: de Oerexpress De eerste testrit van de Oerexpress in Borger verliep succesvol (foto: RTV Drenthe/Steven Stegen)

BORGER - Wat begon als een wild idee tijdens een gezellige avond op het terras, wordt vanaf 4 juli werkelijkheid; dan krijgt Borger een pendeldienst tussen het nieuwe dorpsplein en het Hunebedcentrum. Daarvoor wordt een uniek voertuig ingezet: de Oerexpress.

Geschreven door Steven Stegen

Tuut tuut, daar gaat ondernemer Alex Eding met de Oerexpress door de Hoofdstraat van Borger. De bijzondere, elektrisch aangedreven driewieler uit bouwjaar 1984, met een kunstmatig hunebed op het dak, stuitert over de weg. Ondanks de dikke kussens op de bankjes achter de chauffeur is het misschien niet de meest comfortabele manier van reizen, maar bekijks trekt het karretje wel. Dat blijkt tijdens de proefrit.



'Uniek ding'

Eding kocht het voertuig van het merk Spijkstaal onlangs op internet. “Ik had een camper, maar die was verkocht en toen zocht ik iets aparts. Ik wilde eerst zo’n kleine driewieler, maar toen liep ik hier tegenaan. Mijn vriendin was er eerst niet zo blij mee, maar het is een prachtig en ook uniek ding.”



Pendeldienst

De kapper uit Borger raakte aan de praat met een medewerker van het Hunebedcentrum en toen was het idee voor een bijzondere pendeldienst snel geboren. “Hein Klompmaker van het Hunebedcentrum bleek ook al twintig jaar met een soortgelijk plan rond te lopen. En nu gaat het echt gebeuren!”



Behendig door Borger

De Oerexpress, ooit in gebruik bij een kliniek die er cliënten mee vervoerde, gaat op 4 juli voor het eerst echt passagiers vervoeren. “We doen deze zomer een pilot van zeven weken”, vertelt Eding, terwijl hij de Oerexpress behendig door Borger loodst. Na de dienstregeling is het voertuig ook te huur voor bijvoorbeeld feestjes.