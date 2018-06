Van misbruik verdachte kinderpsychiater werkte jarenlang bij GGZ Drenthe [update]

EMMEN - De Nederlandse kinderpsychiater die in Nepal is opgepakt op verdenking van kindermisbruik, heeft jarenlang bij GGZ Drenthe gewerkt. Dat bevestigt woordvoerster Jolanda Ubels.

De 66-jarige man uit het Friese Makkinga werd volgens hulpverleners van Terre des Hommes donderdag op heterdaad betrapt in de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Dat meldt de NOS De man bezocht het land vaker. Lokale onderzoekers van de hulporganisatie hadden het vermoeden dat de 66-jarige Fries er was om seks met minderjarigen te hebben. De politie observeerde de man een paar dagen en pakte hem donderdag op.Volgens GGZ-woordvoerster Ubels werkte de man van 2005 tot zijn pensionering eind vorig jaar in deeltijd als kinder- en jeugdpsychiater op GGZ-afdelingen in Emmen, Meppel en Hoogeveen. "Wij hebben in die periode nooit signalen van ontoelaatbaar gedrag ontvangen", aldus Ubels.Op het moment dat hij in Kathmandu werd betrapt was de Fries samen met een 15-jarige jongen op zijn kamer in een guesthouse. Hij zou het slachtoffer al vier jaar lang hebben misbruikt. Volgens Terre des Hommes was de man een vriend van de familie en gaf hij het gezin ook geld.De politie heeft huiszoeking gedaan in zijn woning in Makkinga. Daar is apparatuur in beslag genomen. Ook onderzoekt de politie of hij nog meer slachtoffers heeft gemaakt en of de psychiater kinderporno heeft gemaakt en verspreid.