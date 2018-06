Deel dit artikel:











Snelheidsduivels raken rijbewijs kwijt op A28 De mannen reden gemiddel 200 km/h (foto: archief RTV Drenthe)

TYNAARLO - Twee mannen uit Haren en Groningen moesten gisteren hun rijbewijs inleveren, omdat ze veel te hard reden op de A28 bij Tynaarlo.

De politie betrapte de mannen van 62 en 48 jaar, terwijl ze met hun auto's gemiddeld zo'n 200 kilometer per uur reden.



Of de twee een boete krijgen of voor de rechter moeten verschijnen, beslist het Openbaar Ministerie.