Ereboog van water voor omgekomen brandweerlieden

BEILEN - Brandweermannen maakten vandaag bij de kazerne in Beilen een ereboog van water voor alle brandweerlieden die door uitoefening van hun vak om het leven zijn gekomen.

Ieder jaar worden op de derde zaterdag in juni in heel Nederland alle na de Tweede Wereldoorlog omgekomen brandweerlieden herdacht.In Schaarsbergen was eerder vanmiddag een landelijke bijeenkomst bij het brandweermonument. Daar werden de namen van alle 97 omgekomen brandweerlieden voorgelezen. Ook werden bloemen gelegd en een ereteken van water gemaakt.In onze provincie kwamen tien jaar geleden drie brandweermannen om tijdens de brand op de scheepswerf in De Punt. Zij kregen vorige maand postuum de erepenning van de gemeente Tynaarlo.