Dubbelslag FC Emmen op transfermarkt: Slagveer en Cavlan naar Drenthe Luciano Slagveer en Caner Cavlan naast directeur Ben Haverkort (foto FC Emmen)

VOETBAL - FC Emmen heeft zich voor het komende seizoen versterkt met Caner Cavlan en Luciano Slagveer. Cavlan komt transfervrij en Slagveer wordt gehuurd.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Zowel Cavlan en Slagveer hebben een verleden bij SC Heerenveen. Slagveer, die zijn loopbaan begon bij Nieuw Buinen speelde in de jeugd ook al voor FC Emmen.



Slagveer

Slagveer (24) werd geboren in Rotterdam, maar verhuisde al op jonge leeftijd naar Drenthe waar hij zijn voetballoopbaan bij Nieuw Buinen begon. Via de jeugd van FC Emmen, waar hij zeven seizoenen speelde, kwam hij bij SC Heerenveen terecht (nadat Emmen de jeugd onderbracht bij de Friese club). Bij Heerenveen maakte Slagveer zijn debuut in het betaalde voetbal en speelde hij in 136 officiële duels, waarin hij 25 keer scoorde.



Lokeren

In de zomer van 2017 ging hij transfervrij naar Lokeren, waar hij een contract tekende tot de zomer van 2020. Bij Lokeren kwam hij, vanwege een trainerswissel, al snel op de bank. Op de slotdag van de zomerse transfermarkt werd hij door de Belgische Eersteklasser verhuurd aan FC Twente. Daar speelde hij 19 keer in competitieverband en scoorde hij één keer. De middenvelder kon degradatie niet voorkomen.



Cavlan

De 26-jarige Cavlan (Doetinchem) speelde in de jeugdopleiding van De Graafschap, alvorens hij bij die club in de hoofdmacht kwam. De linksback debuteerde in 2011 in het profvoetbal en speelde in vier seizoenen 47 competitieduels voor 'de Superboeren'. Met name in zijn laatste seizoen maakte Cavlan indruk door in 36 Jupiler Leagueduels 7 keer te scoren.



Via Heerenveen naar Turkije

SC Heerenveen haalde hem in de zomer van 2015 naar het Abe Lenstra Stadion. Bij SC Heerenveen was hij eerst onder Dwight Lodeweges en later Foppe de Haan een vaste waarde, maar dat veranderde onder Jurgen Streppel. Onder die trainer verhuisde Cavlan naar de bank en werd hij de afgelopen anderhalf jaar verhuurd aan twee Turkse clubs: Sanliurfaspor en Boluspor.