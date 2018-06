Deel dit artikel:











Slagveer en Cavlan naar FC Emmen Luciano Slagveer en Caner Cavlan naast directeur Ban Haverkort

VOETBAL - FC Emmen heeft zich voor het komende seizoen versterkt met Caner Cavlan en Luciano Slagveer. Beide spelers komen transfervrij.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Zowel Cavlan en Slagveer hebben een verleden bij SC Heerenveen. Slagveer, die zijn loopbaan begon bij Nieuw Buinen speelde in de jeugd ook al voor FC Emmen.



De 26-jarige Cavlan (Doetinchem) werd de afgelopen twee seizoenen door SC Heerenveen verhuurd aan twee Turkse clubs: Sanliurfaspor en Boluspor.



Slagveer (24) werd geboren in Rotterdam, maar verhuisde al op jonge leeftijd naar Drenthe waar hij zijn voetballoopbaan bij Nieuw Buinen begon. De afgelopen seizoenen speelde hij bij Heerenveen en Lokeren. Door die Belgische club werd hij het afgelopen seizoen verhuurd aan FC Twente.



Later meer..