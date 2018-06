Deel dit artikel:











LTC mist kansen en promotie naar 2e klasse De studenten van The Knickerbockers vieren feest in Assen (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - LTC speelt ook volgend seizoen in de 3e klasse na de 0-2 nederlaag tegen The Knickerbockers. In Assen kreeg de thuisploeg de grootste kansen, maar waren de studenten voor het doel effectiever.

Geschreven door René Posthuma

De eerste twee kansen waren voor de Groninger studenten, die veel publiek hadden meegenomen naar Assen. Maar doelman Jelle van der Veen hield zijn doel schoon. Aan de andere kant kreeg Stefan Kuntz twee goede kansen, maar ook doelman Rob Hölscher stond uitstekend te keepen. In een meer spannende dan goede eerste helft werd er niet gescoord.



Kansen

De eerste twintig minuten van de tweede helft leken op die van de eerste helft. Nadat de gasten de eerste kans hadden gemist, was het LTC dat de beste kansen kreeg, maar doelman Hölscher verpestte steeds een Asser feestje.



In de 67ste minuut was het wel raak aan de andere kant. Spits Mark Oostra bleef oog in oog met Van der Veen rustig en schoof de bal beheerst binnen (0-1).



Beslissing

In een spannende slotfase van de wedstrijd probeerde, LTC een verlenging te forceren, kreeg weer kansen, maar vijf minuten voor tijd werd die droom, door Austin Ellinor, met de 0-2 aan flarden geschoten en blijft LTC ook volgend seizoen actief in de 3e klasse.