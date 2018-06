Kersvers Kamerlid Renkema vraagt debat aan over extreme opsporingsmethodes

MEPPEL - Hij is pas sinds woensdag Tweede Kamerlid, maar Wim-Jan Renkema uit Meppel heeft vandaag zijn eerste debat aangevraagd. Dat vertelde hij vanmiddag in het Radio Drenthe-programma Cassata.

De Drentse GroenLinkser wil debatteren over sociaal rechercheurs die nogal ver blijken te gaan in hun opsporingsmethodes bij bijstandsfraude."Ik vraag dit debat aan naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant. Daaruit blijkt dat sociaal rechercheurs gebruik maken van gps-trackers onder auto's en verborgen camera's. De politie mag dat pas doen als er toestemming voor gegeven is, maar sociale diensten blijken deze middelen zomaar in te zetten om cliënten op fraude te betrappen", zegt Wim-Jan Renkema. De Volkskrant haalt een voorbeeld aan van een vrouw die werd verdacht van uitkeringsfraude. In zestig dagen tijd zouden vier rechercheurs haar 97 keer hebben bespied. Dit gebeurde onder meer met een verborgen camera en tijdens auto-achtervolgingen. Ook zouden haar zoons tijdens het buitenspelen zijn ondervraagd. Een rechter oordeelde dat dit een "ernstige inbreuk op op het respect voor het privéleven" is. De rechter sprak de vrouw vrij.Drents Kamerlid Wim-Jan Renkema gaat dit soort praktijken veel te ver: "Hier spreekt wel heel veel wantrouwen uit vanuit de sociale diensten. Je moet zorgvuldig om gaan met belastinggeld, maar dit gaat wel heel erg ver. Het gaat hier om privacy."Renkema heeft het debat nu aangevraagd, maar wanneer het aan bod komt in de Tweede Kamer is nog niet bekend. Dat kan volgens hem nog wel even duren.Wim-Jan Renkema werd afgelopen week beëdigd in de Tweede Kamer . Hij bemachtigde alsnog een plek in de GroenLinks-Kamerfractie door het vertrek van drie leden. In Den Haag gaat hij onder meer aan de slag met thema's als schuldhulpverlening, de participatiewet, maar ook geestelijke gezondheidszorg.