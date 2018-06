'Geen aanwijzingen dat jeugdpsychiater kinderen bij GGZ Drenthe misbruikte'

EMMEN - Net als GGZ Drenthe heeft ook het Openbaar Ministerie vooralsnog geen aanwijzingen dat de Nederlandse kinderpsychiater, die in Nepal wordt verdacht van sekstoerisme, zich ook hier schuldig heeft gemaakt aan kindermisbruik.

De 66-jarige man uit Makkinga werd d onderdag in de Nepalese hoofdstad Kathmandu op heterdaad betrapt met een 15-jarige jongen op zijn kamer. Hij wordt verdacht van sekstoerisme en kindermisbruik. Van 2005 tot zijn pensionering eind vorig jaar werkte de man onder meer als kinder- en jeugdpsychiater op GGZ-afdelingen in Emmen, Meppel en Hoogeveen.Een woordvoerder van GGZ Drenthe liet eerder vandaag al weten dat er nooit signalen zijn geweest van ontoelaatbaar gedrag. Dat geldt ook voor het OM, zo meldt NOS . Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie laat weten dat de kans dat de man in Nederland kinderen misbruikte klein is. "Het beeld dat we in dit soort zaken vaak zien is dat verdachten zich alleen in verre landen schuldig maken aan kindermisbruik", meldt het OM.Wel wil het OM in contact komen met de ouders van patiënten die de verdachte als kinderpsychiater in Nederland behandelde. Ook wordt zijn computer onderzocht.