Zitvolleyballers bereiden zich in Assen voor op het WK Het Nederlandse herenteam zitvolleybal tegen Oekraine. (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe)

ZITVOLLEYBAL - De beste zitvolleyballers van verschillende landen zijn dit weekend in de Stadsbroekhal in Assen om mee te doen aan het Dutch Tournament.

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen

"Dit jaar is het toernooi een voorbereiding op het Wereld Kampioenschappen zitvolleybal, die volgende maand in ons land zijn", vertelt organisator Rein Lammers.



Gebrek aan spelers

Hij is blij dat er door middel van een WK in eigen land meer aandacht is voor de sport, want de zitvolleybalclub SC Bartje in Assen kan meer spelers gebruiken. Lammers: "We hebben genoeg spelers om te trainen, maar te weinig om de competitie te spelen."



En om de sport meer onder de aandacht te brengen is het Dutch Tournament vier jaar geleden ontstaan. "Er worden weinig wedstrijden georganiseerd voor de Nederlandse heren- en damesteams. Dus toen dachten wij, dat gaan wij doen", aldus Rein Lammers.



Voorbereiding WK

Ook de Nederlandse dames en heren bereiden zich in Assen voor op het WK. Gisteren werd het toernooi afgetrapt en nog het hele weekend wordt er fanatiek gevolleybald.



"Het gaat tot nu toe wisselend", vertelt de Nederlandse aanvoerder Edwin Timmerman. "We proberen iedere wedstrijd gewoon maximaal ons niveau te halen. Dat lukt niet altijd, maar we maken wel progressie."



Het doel van de Nederlandse heren is om de top acht op het WK te halen. "We hebben hier sterke tegenstanders", meent Timmerman. "Zo kunnen we ons optimaal voorbereiden op wat komen gaat. Zodat we er straks ook echt klaar zijn voor het WK."



Ondanks dat waren de Oekraïners in de eerste wedstrijd van vandaag toch te sterk voor de Nederlanders. De Nederlandse heren verloren met 3-0 van Oekraïne.