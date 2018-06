Deel dit artikel:











Anice Das gaat trainen met Noren en Wotherspoon Anice Das gaat trainen met Wotherspoon (Foto: RTV Drenthe/Archief)

SCHAATSEN - Anice Das sluit zich het komende schaatsseizoen aan bij de Noren en gaat trainen onder oud sprintkampioen Jeremy Wotherspoon.

Tegen het AD laat Das weten dat ze vorig seizoen Wotherspoon heeft benaderd met de vraag of ze met de Noorse ploeg mee mag trainen. In een olympisch seizoen wilde Wotherspoon geen veranderingen in zijn team, maar dit seizoen is Das meer dan welkom.



Evaluatie

Das traint deze week op het zomerijs van Thialf, waarna er trainingsperiodes in Inzell en Hamar volgen. Daarna volgt een evaluatie en wordt bekeken of Das langer bij het team blijft. Wel laat de in India geboren schaatster weten dat ze al een paar goede gesprekken met de meervoudig wereldkampioen sprint heeft gehad.



Net als veel andere schaatsers was Das op zoek naar een nieuwe ploeg. Wel moet de in Assen opgegroeide Das op zoek naar een sponsor, want ze moet de trainingskampen zelf betalen. Das denkt dit mede te kunnen financieren door het geven van lezingen en schaatsclinics.