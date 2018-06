Jorinde van Klinken pakt goud bij NK kogelslingeren junioren

KOGELSLINGEREN - Tijdens het NK atletiek voor junioren heeft Jorinde van Klinken uit Assen goud veroverd op het onderdeel kogelslingeren.

Van Klinken begon met een worp van 52,98. In haar tweede poging gooide ze de winnende afstand van 56,49. De concurrentie bleef op grote achterstand. Lotte Smink werd twee met een afstand van 44,59. Het brons ging naar Marieke van der Laan.Zondag komt Van Klinken nog twee keer in actie. In de ochtend op het onderdeel kogelstoten, 's middags met de discus. Voor het laatste onderdeel heeft Van Klinken zich geplaatst voor het EK senioren in Berlijn.