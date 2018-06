Deel dit artikel:











Tweehonderd gezinnen gezocht voor Drents herenboeren-project De scharrelvarkens van Anita Marskamp (archief RTV Drenthe) Hans en Anita Marskamp te gast bij het Radio Drenthe-programma Cassata (foto: RTV Drenthe/Margriet Benak)

ASSEN - Herenboeren waren in het verleden rijke boeren met veel grond die anderen voor zich lieten werken. Hans en Anita Marskamp hopen in de omgeving van Assen een andere betekenis aan dit begrip te geven.

In navolging van een herenboeren-project in Boxtel proberen zij het plan bij Assen van de grond te krijgen. Het stel is op zoek naar tweehonderd gezinnen die zich willen inkopen in een boeren-coöperatie die hen van groente, fruit en vlees voorziet van eigen boerderij.



Hans Marskamp: "We willen zelf weten hoe we ons voedsel verbouwen en wat er op ons bord komt. Met de tweehonderd huishoudens kunnen we een boerderij exploiteren en boeren in dienst hebben die voor hen groente en fruit verbouwen en koeien, varkens en kippen houden."



'Landbouw en veeteelt van nu niet houdbaar'

"Wat de herenboeren straks in het groot moeten doen, doen we zelf eigenlijk nu al in het klein", zegt Anita Marskamp. Zij runt nu het bedrijf De Groene Varkens in Loon met scharrelvarkens. "De filosofie achter het project is dat het huidige landbouwmodel en ook de veeteelt een niet houdbaar concept zijn. Het eten is te goedkoop in de winkels, veel groente is bespoten. Wat krijg je allemaal op je bord en wat gebeurt er met de bodem?"



Eerlijke prijs

Bij de herenboeren wil Marskamp dat allemaal anders doen. "De huishoudens die meedoen, weten zeker dat hun eten niet bespoten is, bij de dieren is geen antibiotica gebruikt. Je weet dus wat je eet. En de boeren krijgen weer een eerlijke prijs."



In totaal wordt er naar tweehonderd gezinnen gezocht. Tot nu toe hebben zich zestien geïnteresseerden gemeld. Om in te kunnen stappen in het project moeten de huishoudens een startbedrag van 2000 euro betalen. Om daadwerkelijk boodschappen geleverd te krijgen moet dan nog 10 euro per mond per week worden betaald.



Behalve de zoektocht naar deelnemende gezinnen zijn Hans en Anita Marskamp ook nog op zoek naar een geschikt stuk grond voor hun project herenboeren.