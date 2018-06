Deel dit artikel:











Automobilist met drugs maar zonder rijbewijs achter het stuur De politie hield de man aan op de A32 bij Darp (foto: archief RTV Drenthe)

DARP - Een 37-jarige man uit Frederiksoord is vandaag door de politie van de A32 bij Darp gehaald.

De man reed zonder rijbewijs in een auto. Team Verkeer Noord-Nederland van de politie laat weten dat het niet de eerste keer was dat de man zonder rijbewijs achter het stuur stapte.



Verder bleek de bestuurder onder invloed van drugs. Daarnaast had hij een belastingschuld en stond er nog een boete open.



De man uit Frederiksoord is aangehouden en zijn auto is in beslag genomen.