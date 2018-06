Anco Jansen geeft Cavlan goede gevoel over FC Emmen

VOETBAL - Hij kon kiezen uit clubs in binnen- en buitenland, maar koos uiteindelijk voor een avontuur bij FC Emmen. Caner Cavlan tekende vanmiddag een contract voor één seizoen bij de kersverse eredivisionist.

Dubbelslag FC Emmen: Slagveer en Cavlan naar Drenthe

Ik kijk niet over dit seizoen heen. Ik richt me volledig op het komende jaar. Ik wil knallen en laten zien wat ik kan. Caner Cavlan, nieuwe linksback FC Emmen

"Ik ben 26 jaar, geboren in Doetinchem en kom FC Emmen versterken", waren zijn eerste woorden voor de camera van RTV Drenthe Sport.De, zoals hij het zelf zegt, 'aanvallende linksback' was na twee seizoenen in Turkije toe aan een terugkeer naar Nederland. "Dat komt omdat mijn hele familie hier woont en mijn vrouw en ik ons tweede kindje verwachten binnenkort. Een club in Nederland maakt het dan allemaal wat gemakkelijker."Maar de doorslaggevende reden om voor FC Emmen te kiezen was toch wel 'het gevoel' wat hij in de diverse gesprekken heeft gekregen. Met name Anco Jansen speelde een belangrijke rol in de keuze van Cavlan. "Hij is een goede vriend van me. Ik kan alles met hem bespreken. Hij vertelde me veel goede dingen over de club, over de trainer en dat ik goed in het systeem van Emmen zou passen."Cavlan kwam transfervrij naar Emmen en de oud-speler van De Graafschap, SC Heerenveen, Sanliurfaspor en Boluspor tekende een contract voor één seizoen. "Heel bewust, want ik wil me ook volledig op het komende seizoen richten. Ik wil knallen en laten zien wat ik kan. Daarna zien we wel weer verder."