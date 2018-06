Deel dit artikel:











Jeff Vermeulen wint criterium Wielerweekend Roden Jeff Vermeulen wordt na zijn overwinning geïnterviewd (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

WIELRENNEN - Jeff Vermeulen uit Exloo heeft het criterium van het Wielerweekend in Roden gewonnen. Na 28 ronden van ruim 2 kilometer won Vermeulen de sprint van een groot peloton.

Geschreven door René Posthuma

Eerder op de dag had Vermeulen met zijn VolkerWessels-Merckx Cycling Team al de ploegentijdrit gewonnen. Tijdens het criterium lag het tempo hoog en was ontsnappen niet mogelijk. Ploeggenoot van Vermeulen, Gert-Jan Bosman, probeerde het in de slotfase van de koers, maar toen hij zag dat zijn poging kansloos was, offerde Bosman zich op voor zijn teamgenoot.



Tot de streep

Op het laatste rechte stuk stond er geen maat op Vermeulen, die met drie fietslengtes voorsprong over de finish kwam. Toch sprintte Vermeulen door tot aan de streep. "Ik heb geleerd van de sprint in Veendam, toen ik te vroeg mijn handen in de lucht stak en op de streep verloor", liet Vermeulen lachend weten.



Achter Vermeulen werd zijn ploeggenoot Jelle Wensink tweede, Tijmen Snel eindigde als derde. Vermeulen won vorige week al de Ronde van de Kerspelen, rijdt morgen de Acht van Noordenveld, maar richt zijn pijlen op het NK dat volgend weekend in het Zeeuwse Philippine wordt verreden. "Ik hoop deze vorm nog een week vast te houden".