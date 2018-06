Luciano Slagveer: Laten zien dat de promotie niet zomaar een stuntje was

VOETBAL - Negen jaar geleden ging FC Emmen op jeugdgebied samenwerken met SC Heerenveen. Een plan dat werd gepresenteerd als een 'win-win situatie', maar het bleek vooral eenrichtingsverkeer. Alleen SC Heerenveen plukte er de vruchten van. Één van die 'vruchten' was Luciano Slagveer. De aanvaller kreeg een contract bij de Friese club, speelde vanaf 2012 in de eredivisie en de fans van Emmen zagen hem voornamelijk op tv.

Natuurlijk hoopte ik na Heerenveen nog een stap hogerop te maken. Dat is nog niet gelukt, maar ik ben nog jong. Luciano Slagveer, aanwinst FC Emmen

Dubbelslag FC Emmen op transfermarkt: Slagveer en Cavlan naar Drenthe

Anco Jansen geeft Cavlan goede gevoel over FC Emmen

Jason Bourdouxhe: voor het eerst vader en voor het eerst in de eredivisie

FC Emmen-aanwinst Marinus: Bij PEC te weinig kansen gehad om uit te blinken

FC Emmen debuteert in eredivisie met uitwedstrijd tegen ADO Den Haag

Dat verandert komend seizoen, want Slagveer wordt door zijn huidige club, Lokeren, verhuurd aan Emmen en zo is de cirkel weer rond. In ieder geval voor het publiek.Slagveer zelf had zijn loopbaan, na zijn eredivisiedebuut in Heerenveen, toch wel iets anders voorgesteld. "Natuurlijk hoopte ik na Heerenveen nog een stap hogerop te maken. Dat is ook een gezonde ambitie denk ik. Dat dat nog niet gelukt is zegt niets. Ik ben nog jong dus kan het, via Emmen, nog altijd."De keuze voor FC Emmen maakte Slagveer heel bewust. "Toen ik hoorde dat ik weer verhuurd mocht (vorig seizoen speelde hij voor FC Twente) worden werd ik al snel enthousiast over Emmen. Ik heb er eerder gespeeld, ik ken veel mensen op de club en mijn ouders wonen in de stad."Slagveer is gehaald als speler die om de centrumspits heen kan spelen en vooral in de diepte gevaarlijk kan worden met zijn snelheid. Belangrijk is dan wel wat voor type spits de Drentse club nog gaat halen. Ook Slagveer is benieuwd, maar heeft wel een tip. "FC Emmen hoeft geen loper te halen. Die hebben ze niet meer nodig nu ik er ben. Ik zou gaan voor een sterke, balvaste spits."De geboren Rotterdammer, die opgroeide in Nieuw Buinen, heeft met zijn nieuwe club een duidelijk doel voor ogen. "We gaan er alles aan doen om Emmen in de eredivisie te houden. Ik wil laten zien dat de promotie geen stuntje was."