Politie pakt Assenaar op bij vechtpartij

De vechtpartij was bij de Doevenkamp (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - In Assen zijn meerdere mensen afgelopen nacht met elkaar op de vuist gegaan. De vechtpartij was bij de Doevenkamp.

Bij de politie waren meldingen binnengekomen over geluidsoverlast. Agenten hebben een man van 31 uit Assen opgepakt. Hij moest mee naar het politiebureau. Na onderzoek kon de man met een bekeuring op zak weer naar huis.Voor zover bekend raakte niemand gewond. Wel is iemand nagekeken in een ambulance, maar die hoefde niet mee naar het ziekenhuis.