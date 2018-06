Deel dit artikel:











Vrouw (19) gewond bij vechtpartij in Assen [update] De vechtpartij was bij de Doevenkamp (foto: Persbureau Meter) De vechtpartij was bij de Doevenkamp (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - In Assen is een aantal buurtbewoners van de Doevenkamp afgelopen nacht met elkaar op de vuist gegaan. Een 19-jarige vrouw is daarbij gewond geraakt.





Bij de politie waren meldingen binnengekomen over geluidsoverlast. Nadat agenten de eerste keer uitrukten, leek de rust teruggekeerd. Daarna ging het opnieuw mis en moest de politie opnieuw naar de Doevenkamp.Een man van 31 gedroeg zich zo agressief tegenover andere buren, dat de politie hem oppakte. Ze hoopten dat de situatie zo niet uit de hand zou lopen. Zijn 19-jarige vriendin raakte gewond, toen ze verhaal ging halen bij een van de buren. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht en is inmiddels weer thuis, meldt de politie. De man van 31 is ook weer thuis, hij liep wat wonden aan zijn handen op.