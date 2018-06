Vlucht van Ibiza naar Eelde moet uitwijken naar Münster

EELDE - De vlucht van Ibiza naar het vliegveld in Eelde is gisteravond uitgeweken naar Münster.

De oorzaak is de staking van Franse verkeersleiders. De vlucht liep daardoor vertraging op en mocht niet meer landen op Groningen Airport Eelde. Vliegmaatschappij Nordica meldt dat de reizigers met bussen van Münster naar Eelde zijn gebracht.Het gebeurt vaker dat vluchten uitwijken naar een andere luchthaven, omdat ze na middernacht niet meer mogen landen op Groningen Airport Eelde. Het vliegveld is 's nachts alleen open voor medische vluchten.Groningen Airport Eelde beleefde gisteren overigens ook een primeur. De eerste vlucht naar de nieuwe bestemming Nice is gisteren vertrokken. Tot en met 6 oktober verzorgt vliegmaatschappij Nordica de vluchten richting de Franse stad.