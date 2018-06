Bankstel en heg in brand gestoken: 'Levensgevaarlijke situatie had kunnen ontstaan'

EMMER-COMPASCUUM/EMMEN - Tot twee keer toe is afgelopen nacht brand gesticht in de zuidoosthoek van de provincie.

In Emmer-Compascuum is een oud bankstel in brand gestoken, dat tegen de gevel van een huis aan de Larikslaan stond. Het vuur sloeg over naar de houten kozijnen van de woning."Door deze brandstichting had een levensgevaarlijke situatie kunnen ontstaan", aldus de politie. Maar voor zover bekend, liep alles goed af.In de wijk Emmermeer in Emmen - zo'n tien kilometer verderop - werd een heg bij een huis aan de Warmeerweg in brand gestoken."Met meerdere bewoners is de brand, die over had kunnen slaan op een schuur, geblust. De afgelopen tijd zijn er meerdere brandjes geweest in de wijk. Het gaat hier dan om het in de brand steken van heggen of coniferen", meldt de politie. De brandstichters zijn nog spoorloos.