Ondernemen in Drenthe: Wim van Braams liefde voor de houtblazers

HAVELTE - Met militaire precisie en de bril op het puntje van zijn neus, test Wim van Braam de kleppen van een dwarsfluit. Gewoon met een stukje vloeipapier, in zijn atelier in Havelte.

"Ik repareer de houten blaasinstrumentengroep, dus dat betekent de piccolo's, de dwarsfluitfamilie, de klarinetfamilie van groot naar klein en de saxofoonfamilie van groot naar klein.""Ik ben zelf al 38 jaar klarinettist bij de muziekvereniging", vertelt Van Braam. "Dus de klarinet is voor mij al een instrument waar ik enorm van houd. Vandaar ook de liefde voor de houten blaasinstrumentgroep."Sinds jaar en dag repareert hij al houten blaasinstrumenten. Eerst voor een baas en sinds 2015 voor zichzelf. Van Braam zit nog geen dag zonder werk.De liefde voor de houtblazers komt niet alleen door de klarinet. "De verfijning die met name die groep heeft in de afstelling van de mechaniek, daar hou ik van", zegt Van Braam. "Het bezig zijn met de fijne mechaniek is voor mij heel fijn. Ik kan daar zelf dat van maken wat ik belangrijk vind. Reparatie, onderhoud, schadeherstel en het reviseren van de instrumenten."Ook al lijkt een saxofoon of een dwarsfluit misschien niet aan onderhoud onderhevig, toch moet dat gebeuren. "Veel van die toeters bevatten natuurproducten als onderdelen en daar zit werking in. Het rekt, het krimpt door temperatuurschommelingen en luchtvochtigheidschommelingen. Dat betekent dat afstellinkjes die ik vandaag maak met bijvoorbeeld een klarinet of een fluit, morgen weer anders zijn", legt Van Braam uit."Hoe kleiner de correctie is die je maakt, hoe groter het effect is voor de muzikant. Als een klep bijna sluit of helemaal niet sluit, maakt niet zoveel uit. Maar juist het verschilletje tussen bijna sluiten en helemaal niet sluiten, dat is het belangrijkste.