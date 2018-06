Wie zijn de vier No Surrender leiders die morgen voor de rechter staan?

EMMEN/GRONINGEN - De top van motorclub No Surrender staat morgen voor de rechtbank in Groningen. Het Openbaar Ministerie verdenkt vier verdachten van leiding geven aan een criminele organisatie, afpersing en diefstal met geweld.

Het gaat om een zogeheten regiezitting, waarbij alle partijen nog mogen meepraten over de voortgang van het strafrechtelijke onderzoek. De inhoudelijke behandeling begint op zijn vroegst begin 2019. Wie zijn deze mannen?Klaas Otto uit Bergen op Zoom is misschien wel de bekendste van de vier. De 50-jarige Brabander is de oprichter van No Surrender, hij begon de club in 2013 na zijn vertrek bij motorclub Satudarah. Justitie ziet beide clubs als criminele organisatie, omdat de leden zich niet aan de Nederlandse wet zouden houden.Otto, die inmiddels geen lid meer is van No Surrender, werd in juli 2016 opgepakt voor onder andere het witwassen van geld en afpersing. In april 2018 kwam hij vrij met een enkelband. De enige aanklacht die hem tot nu toe bij de rechtbank in Groningen ten laste wordt gelegd is deelname aan een criminele organisatie.Volgens justitie is Otto ook betrokken bij een granaataanslag en brand bij een rivaliserend motorclublid, daar zal hij zich op een ander moment voor moeten verantwoorden.De oprichter van motorclub No Surrender werd ook verdacht van het beramen van een aanslag op officier van justitie Greetje Bos, maar volgens het OM was er te weinig bewijs. Otto en een medeverdachte hebben altijd ontkend. Ze zijn naar eigen zeggen het slachtoffer van een valse melding uit het criminele milieu.De uit Emmen afkomstige No Surrender-captain is net als Klaas Otto afkomstig van motorclub Satudarah. Hij maakte de overstap in januari 2014 ‘om het imago van No Surrender op te poetsen ’.De 53-jarige Kuipers kwam met enige regelmaat in het nieuws als hij in het clubhuis van No Surrender in Emmen persconferenties gaf om aantijgingen van justitie tegen te spreken. Bij omroep Powned had hij zijn eigen docusoap.In december 2017 werd hij opgepakt in zijn eigen huis in Klazienaveen. Sindsdien zit hij vast. Net als Klaas Otto wordt hij verdacht van het leiding geven aan een criminele organisatie, maar ook van afpersing en diefstal met geweld.Het clubgebouw van No Surrender in Emmen werd in januari 2017 na een inval door de politie met de grond gelijk gemaakt. Het is volgens justitie een broeinest van criminaliteit en drugshandel.Na de inval duikt de locoburgemeester van Emmen drie weken onder in het buitenland, omdat hij bedreigd wordt. Henk Kuipers ontkent dat No Surrender iets met die bedreigingen te maken heeft en justitie benadrukt dat de dreiging niet uit de hoek van de motorclub kwam. Het onderzoek naar de bedreiging is afgerond een dader werd nooit gepakt.Justitie baseert dat op afgeluisterde gesprekken in het clubhuis. Opnames laten volgens justitie horen hoe leden worden mishandeld en bestolen.Bad standings, waarbij een lid uit de club wordt gezet, zouden het verdienmodel zijn van No Surrender. De advocaat van Henk Kuipers, Roy van der Wal, ziet dat anders: "Een bad standing is niets anders dan het royeren van een lid, zoals ook bij een voetbalvereniging kan gebeuren. Je kunt het vergelijken met een ontslag op staande voet. De clubeigendommen moet je dan inleveren."In Klazienaveen werd in februari 2018 de 54-jarige Theo ten V. aangehouden. Justitie ziet hem als de rechterhand van Henk Kuipers en hij zou No Surrender in Noord-Nederland draaiende hebben gehouden na de arrestatie van captain Henk Kuipers.Ten V. wordt ervan verdacht leiding te geven of in elk geval deel te nemen aan een landelijk opererende criminele organisatie en diefstal met geweld. Het bewijs tegen hem en mede-verdachte Rico R. uit Hulst is grotendeels verkregen door afgeluisterde gesprekken in het clubhuis van No Surrender in Emmen.Na de arrestatie van Henk Kuipers in december vorig jaar zijn de telefoons Rico R. en Theo ten V. afgeluisterd.Umut Ural, de advocaat van Ten V., vindt de bewijzen van Openbaar Ministerie niet overtuigend. "Het OM probeert het wel te onderbouwen. Ze leveren ook een scala van dossiermateriaal aan waaruit zou moeten blijken, dat mijn cliënt schuldig is. Maar concrete bewijzen zijn er niet."Over de laatste verdachte, Rico R. uit Hulst, is vrij weinig bekend. Hij is een van de leiders van No Surrender en werd in februari 2018 opgepakt. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 41-jarige Zeeuw van het aansturen van een criminele organisatie. De aantijgingen zijn gebaseerd op opnames van gesprekken met andere Theo ten V. na de aanhouding van Kuipers in december.