Lorenzo wint met overmacht tweede Grand Prix op rij

MOTORSPORT - Jorge Lorenzo heeft na de Grand Prix van Mugello ook de Grand Prix van Catalunya gewonnen. De Spanjaard had een voorsprong van bijna drie seconde.

Geschreven door Karin Mulder

De Ducati-coureur mocht van pole-position starten maar moest Marc Marquez en Andrea Iannone in de beginfase nog voor zich dulden. Maar de Spanjaard vocht zich soepel naar de kop en gaf de leiding niet meer af.



Marquez, die nog steeds met overmacht het kampioenschap leidt, werd tweede. Hij liep in de strijd om de wereldtitel vier punten uit op Valentino Rossi en komt met een voorsprong van 27 punten naar Assen.



Rossi, die vanaf de zevende plaats moest starten, finishte als derde.



Fransman Quartararo verrast in Moto2

De 19-jarige Fransman Fabio Quartararo verraste met de overwinning in de Moto2 klasse. Met zijn Speed-Up won hij z'n eerste Grand Prix in z'n carrière. "El diablo' mocht van pole-postion vertrekken en schudde Alex Marquez en Miguel Oliveira vrij makkelijk van zich af.



De Portugees Oliveira werd tweede en deed goede zaken voor het klassement. Daarin is hij leider Bagnaia tot op één punt genaderd. Alex Marquez finishte als derde.



Na de finish werd Oliviera in de uitloopronde nog geschept door Simone Corsi. Het liep wonderwel goed af voor beide coureurs.



Bo Bendsneyder crasht al vroeg

De enige vaste Nederlandse Grand Prix coureur Bo Bendsneyder, die dit jaar z'n debuut maakt in de Moto2, lag er na een paar bochten al af. De Rotterdammer moest vanaf de 26e plaats starten.



Het NTS-team van Roelof Waninge uit Dwingeloo bleef buiten de punten. De Zuid-Afrikaan Steven Odendaal finishte als achttiende. Zijn teamgenoot Joe Robberts ging onderuit maar finishte toch nog als 22e.



Moto3 veel crashes: Bastianini wint

De Moto3 race in Spanje kenmerkte zich door veel crashes. De Spanjaard Jorge Martin, die de eerste acht rondes aan de leiding reed, verloor de controle over de voorkant van z'n machine en schoof onderuit.



Daarna ontstond een kopgroep van elf coureurs. Daarvan kwamen eerst Bulega, Arenas en Canet ongelukkig met elkaar in aanraking. Vervolgens crashten Masià en Migno.



De Italiaan Enea Bastianini won de wedstrijd. De leider in het kampioenschap Bezzecchi werd tweede. Hij drukte op de streep nog net z'n wiel voor Rodrigo.



Over twee weken, op zondag 1 juli, is de 88e TT van Assen.