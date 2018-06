Droge voeten op nieuw feestterrein in Nijeveen

NIJEVEEN - De Nijeveners zijn blij met hun nieuwe evenemententerrein. Eindelijk droge voeten tijdens evenementen. Het vernieuwde terrein doorstaat momenteel de test prima, het is feestweek in Nijeveen.

hier hoe het terrein eruit zag

"We hebben het met Nijeveense ondernemers en bijna allemaal werknemers uit het dorp en omgeving in acht weken geklaard", zegt de trotse initiatiefnemer Rudi Timmerman van de Handelsvereniging Nijeveen. Afgelopen voorjaar was het evenemententerrein nog het natte knollenveld dat het de afgelopen dertig jaar was. Bij een beetje regen was het een modderpoel, waar het water niet weg wilde. Modderpoten in de feesttent waren geen uitzondering.Maar dat is nu voorbij. Op het terrein liggen klinkers en er is meteen stroom en riolering aangelegd. "En een bierleiding voor de feesttent", lacht Timmerman. "Want die moesten we ook altijd met hand leggen en dat is nu ook verleden tijd."De gemeente Meppel snapte wel dat er iets moest gebeuren aan het natte terrein, maar had geen 250.000 euro liggen om het terrein op te knappen. Toen kwam Nijeveen met een plan: we doen het zelf voor minder. Nijeveense ondernemers maakten samen een scherpe prijs: twee ton. En dat geld konden gemeente en provincie samen wel ophoesten. De gemeente heeft volgens Timmerman fantastisch meegewerkt.De bezoekers van de feestweek zijn blij. Geen natte voeten of modderpoten meer. Sommigen trekken zelfs hun schoenen uit op de nieuwe klinkers. En Timmerman is net als een andere initiatiefnemer geëerd. Bij de ingang van het evenemententerrein prijkt een straatnaambordje: Rudi Timmerman plein.