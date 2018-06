Deel dit artikel:











Van Klinken oppermachtig naar tweede en derde NK juniorentitel Jorinde van Klinken was oppermachtig op het NK Juniorenatletiek (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

ATLETIEK - Jorinde van Klinken uit Assen heeft tijdens het NK Atletiek voor junioren opnieuw twee titels mogen bijschrijven. Op de onderdelen kogelstoten en discuswerpen was ze veruit te sterk voor de concurrentie.

In de ochtend stond het kogelstoten op het programma. Van Klinken had aan twee correcte pogingen voldoende om tot 17.28 meter te komen. Daarmee stootte ze bijna twee meter verder dan de nummer twee Jessica Schilder. Enid Duut kwam tot ruim 14 meter en werd daarmee derde.



Op haar sterkste nummer, het discuswerpen, liet ze de concurrentie helemaal ver achter zich. Al in de tweede worp kwam Van Klinken tot 58.14 meter. Dat is slechts één meter minder dan de 59.02 waarmee ze zich kwalificeerde voor het senioren EK. Enid Duut kwam door haar worp van 49.94 tot de tweede plaats en Dara Obot was derde met 47.27 meter