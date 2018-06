Deel dit artikel:











Dalen strijdend ten onder tegen Emmeloord Dalen loopt promotie mis (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - Dalen is er niet in geslaagd te promoveren naar de 2e klasse. Emmeloord was in eigen huis met 3-1 te sterk voor de Drenten.

Dalen keek binnen drie minuten al tegen een achterstand aan. Ruben Sinnema schoot een voorzet van Rik Beekman achter zijn eigen doelman Rick Braam (0-1). Dalen had het lastig in het eerste kwartier, met name met de snelle Beekman, die een paar keer gevaarlijk doorkwam.



De gasten kwamen uit een vrije trap weer naast Emmeloord. Nick Schuiling schoot de bal langs de muur, onbereikbaar voor doelman Niels Boorsma, binnen.



In het restant van de eerste helft was Dalen sterker, kreeg het de beste kansen, maar wist het overwicht niet in de score uit te drukken. Beide ploegen zochten met 1-1 in de rust de kleedkamer op.



De tweede helft was minder boeiend dan de eerste. Dalen kreeg de beste kansen, terwijl de thuisclub voornamelijk via Beekman gevaarlijk was.



In de 72ste minuut kwam Emmeloord weer op voorsprong. Hans Langedijk schoot de bal beheerst binnen (2-1). In de slotfase speelde Dalen alles of niets. Het werd het laatste. In blessuretijd bepaalde Wouter van der Velden de eindstand op 3-1. Emmeloord blijft 2e klasser, Dalen is ook volgend seizoen actief in de 3e klasse.