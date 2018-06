Deel dit artikel:











Kinderen bespelen het Chamadron: 'Je drukt één toets in en het hele mechanisme gaat in werking' Kinderen bespelen het Chamadron in Havelte (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe) Een duo-stuk met Cees Roubon op het Chamadron (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe) Jurre op het Chamadron (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe)

HAVELTE - Een Chamadron, waarschijnlijk heb je geen idee wat het is. En dat is ook niet gek, want er bestaat er maar één van op de wereld. Het is een bijzonder orgelinstrument in de Clemenskerk van Havelte.

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen





In 1988 besloot Cees Roubon het Chamadron te bouwen. Het is een bijzonder instrument met vijftig stalen trompetten. Deze worden, wanneer het instrument bespeeld wordt, uit de raam van de Clemenskerk geduwd. De hele omgeving van Havelte kan het instrument dan horen.





Cees Roubon is uitvinder van het Chamadron



Mini-concert

Zaterdag mochten de veertien leerlingen een mini-concert geven. Een spannende dag, want niet alleen de ouders, die beneden bij de voet van de Clemenskerk zaten, konden het geluid van de Chamadron horen. Ook de hele omgeving in Havelte mocht meegenieten.



Roubon: "Ik denk dat het voor die jonge lui hartstikke leuk is om eens lekker hard te toeteren in de open lucht. En daarbij is het bestijgen van zo'n toren natuurlijk erg magisch."



De kinderen staan te popelen om zo'n nieuw instrument te bespelen. Tijdens het stemmen van de Chamadron kijkt een enkeling al mee. "Hij moest helemaal heen en weer rennen en alles aandraaien", vertelt Jurre. "Ik vind het heel bijzonder dat het allemaal zo uit die toeters komt. Je drukt namelijk één toets in en dan gaat er een heel mechanisme in werking voordat dat geluid eruit komt."





Kinderen konden hun oren niet geloven bij het Chamadron



Hoewel de leerlingen zenuwachtig waren, deden ze het volgens Roubon erg goed. "Ik vond het enthousiasme erg leuk. Erg mooi om te zien dat ze op die leeftijd al zo'n instrument willen bespelen. Misschien dat ze mij over een aantal jaar wel kunnen opvolgen..."