Kinderpsychiater die van misbruik wordt verdacht op non-actief gezet

EMMEN/JOURE - De kinderpsychiater die donderdag in de Nepalese hoofdstad Kathmandu werd opgepakt, is door zijn werkgever op non-actief gezet.

De 66-jarige man, die jarenlang bij de GGZ in Drenthe werkte, was volgens Omrop Fryslân als zzp-er verbonden aan Therapeuticum in Joure.De directie van Therapeuticum laat aan de Friese omroep weten dat de kinderpsychiater bij zijn werk in Joure nooit alleen is geweest met de kinderen. De man werd ingezet als specialist en hij deed zijn werk in samenwerking met een andere hulpverlener. Bij psychiatrische sessies was er in principe altijd een tweede hulpverlener of een ouder aanwezig.Medewerkers van Therapeuticum waren geschokt nadat het Openbaar Ministerie het therapeutisch centrum op de hoogte bracht, staat in een verklaring op de website van Therapeuticum Joure.Een woordvoerder van GGZ Drenthe liet eerder al weten dat er nooit signalen zijn geweest van ontoelaatbaar gedrag. Dat geldt ook voor het OM. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie laat weten dat de kans dat de man in Nederland kinderen misbruikte klein is.