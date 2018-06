Dierenmishandeling in Wanneperveen: paard verminkt met mes

WANNEPERVEEN - Aan de Driftlakenseweg in Wanneperveen, op de grens van Drenthe en Overijssel, is een paard mishandeld.

De mishandeling vond volgens de politie van Steenwijkerland ergens tussen 16:30 gistermiddag en 11:30 vanochtend plaats.Eigenaar Wout Liezen kan niet begrijpen waarom iemand zoiets zou doen. "Vanmorgen kwam ik in de wei en toen zag ik dat de merrie een wond van zo'n dertig à veertig centimeter lang tussen de benen had", vertelt Liezen vertwijfeld.De dierenarts bevestigde volgens Liezen dat iemand de centimeters diepe wond met een vlijmscherp mes heeft aangebracht. Liezen: "Het is iemand geweest die er verstand van had. Dit was de enige merrie van de zeven die niet drachtig was en bij drachtige merries kom je vanachter niet zo gemakkelijk in de buurt."Met zijn paard komt het volgens Liezen gelukkig weer helemaal goed, maar hij en andere buurtbewoners houden wel een extra oogje in het zeil. "Dit is iemand geweest die niet helemaal goed is. Waarom zou je anders zoiets doen?"De politie is op zoek naar getuigen.