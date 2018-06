Deel dit artikel:











Geëmotioneerde Mos wint eerste Bartje 200 Gerben Mos (links op de foto) uitgeput op de hoogste trede in Ees (Foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

MOUNTAINBIKE - Gerben Mos uit Havelte heeft de eerste editie van de Bartje 200 gewonnen. De renner was de snelste uit een kopgroep van vier.

Geschreven door Stijn Steenhuis

In navolging van de Drenthe 200, een winterse tocht van tweehonderd kilometer door Drenthe, werd op verzoek de Bartje 200 in het leven geroepen. Tussen acht uur en half negen in de ochtend passeerden zo'n vijftienhonderd renners de start van de pittige trip in Ees.



Een kopgroep van tien renners, waaronder oud-prof Erik Dekker, werd teruggebracht naar vier favorieten. Mos, Van der Vlag, Bekkenk en Botma gingen uitmaken wie de eerste editie van de Bartje 200 zou gaan winnen.



Vaderdag

Na zeven uur, zevenentwintig minuten en eenendertig seconden kwam Mos als eerste over de meet. Zichtbaar geëmotioneerd werd de renner uit Havelte geknuffeld door zijn familie. "Vaderdag", gaf Mos als reden voor zijn emoties. De vader van de winnaar is in 2016 overleden. "Ik wilde deze voor mijn vader winnen. En dat is gelukt."