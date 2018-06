Drie keer raak voor VolkerWessels Merckx in Wielerweekend Roden

WIELRENNEN - De Acht van Noordenveld is gewonnen door Jelle Wolsink van Team VolkerWessels-Merkcx. De 22-jarige renner uit het Twentse Hengelo maakte daarmee een hattrick voor zijn ploeg compleet nadat het gisteren al mocht juichen na de ploegentijdrit en de criteriumwinst van Jeff Vermeulen. Bij de dames won Eva Bijwaard uit Hillegom.

Jeff Vermeulen wint criterium Wielerweekend Roden

Wolsink was gisteren al de aangewezen persoon om de sprint te winnen, maar ploeggenoot Vermeulen bleek te snel en dus moest Wolsink genoegen nemen met de tweede plaats. In de klassieker tijdens de Wielerweek van Roden kreeg een kopgroep tot ver in de finale de ruimte.Kort voor de meet werden echter alle avonturiers terug gehaald en draaide de wedstrijd uit op een sprint van een uitgedund peloton. Hierin was Wolsink oppermachtig. Jelle Johannink (Sensa-Kanjers voor Kanjers) sprintte naar de tweede plek, de derde podiumplaats ging naar Sybren Welling (WV De Kannibaal). Door de winst van Wolsink nam hij ook het eindklassement voor zijn rekening.Bij de vrouwen wist Eva Bijwaard uit Hillegom de wedstrijd te winnen. Ze was in de sprint te snel voor Femke Markus en Amber van der Hulst. Maike van der Duin uit Assen was op de twaalfde plaats de beste geklasseerde Drentse.