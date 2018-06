Deel dit artikel:











Vaderdag in Drenthe: zoektocht door de Drentsche Aa In de Drentsche Aa-beek op zoek naar dieren. (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe)

OUDEMOLEN - Waar vorig jaar nog gezwommen en gesurvivald werd, maakten twaalf vaders zich vandaag klaar voor een nieuwe verrassing op Vaderdag. De vaders werden door hun kinderen meegenomen naar de Drentsche Aa om daar te gaan vissen.

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen

Niet zomaar vissen, maar met een schepnet en een waadpak aan trotseerden vader en kind het water in de beek.



Speciaal voor Vaderdag

De activiteit werd georganiseerd door onder andere Staatsbosbeheer. "Wij gaan wel vaker met schoolklassen als educatieve activiteit de beek in om te kijken wat er nou in de Drentsche Aa-beek leeft", vertelt Lisette van Buren-Wolf. "En nu doen we dat speciaal voor Vaderdag."



"Op uitnodiging van de kinderen mocht ik mee", vertelt Harry Nijborg. "Ik had geen idee waar ik naartoe zou gaan. Ze dachten dat ik dit wel leuk zou vinden. En dat klopte." Vader en zoon Dolf vissen wel vaker. Ze hoopten vandaag een snoek te vangen, maar kwamen enigszins van een koude kermis thuis. "Geen snoek, maar wel heel wat rivierkreeftjes."



Al met al was het een erg geslaagde dag en zijn deze vaders écht in het zonnetje gezet.