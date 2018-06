Deel dit artikel:











Uitmarkt Emmen en stadsBBQ smelten samen in één cultureel evenement De Uitmarkt vindt dit jaar gezamenlijk plaats met de stadsBBQ (foto: Maarten Sluiter/Gemeente Emmen)

EMMEN - "We smelten twee prachtige evementen samen tot één groot festival, waarmee we de opening van het culturele seizoen markeren." Dat zegt Jannet Westebring van de organisatie van de Uitmarkt Emmen en de stadsBBQ.

Geschreven door Steven Stegen

Van 7 tot en met 9 september is de eerste editie van dit nieuwe culturele evenement in het Rensenpark.



Eerst apart

De evenementen werden tot nu afzonderlijk georganiseerd in hetzelfde weekend. "Wij hadden al langer de wens om van het Rensenpark gebruik te maken. We verwachten veel van deze samenwerking", vertelt Rineke Marwitz.



Het nieuwe evenement wordt georganiseerd door vijf partners. Het gaat om het Atlas Theater, het CBK Emmen, De Kunstbeweging, Loods 13 en Unply & play artiestenvereniging.



Passen en meten

De organisatie is al volop aan het werk en ondanks de vele ruimte in het Rensenpark is het volgens Westebring 'passen en meten' om voor alle initiatieven een plekje te vinden. Het gaat onder andere om muziek, theater en toneel, maar er is ook ruimte voor amateurkunst en er komt een speciaal plein voor kinderen.



"We gaan voor een langdurige samenwerking en we hopen het evenement op den duur te kunnen uitbouwen tot een soort Noorderzon in Emmen", aldus Marwitz.