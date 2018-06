Beilen loopt historische promotie mis

VOETBAL - Beilen heeft een grote kans gemist om voor het eerst in het 88-jarig bestaan te promoveren naar de eerste klasse. De club van trainer Erik de Jong ging in de finale van de nacompetitie ruim onderuit. De uitwedstrijd tegen Stadspark eindigde in 4-1.

Beilen, dat eerder in de nacompetitie te sterk was voor Hoogezand en Valthermond, beleefde in Groningen nog wel een droomstart. Koen Hollemans bracht de Drentse gasten na een minuut al aan de leiding, door de bal van dichtbij in de verre hoek te schieten. Na de snelle openingstreffer van Beilen nam Stadspark de regie over de wedstrijd echter stevig in handen.Nadat George Goguadze eerst nog een kans op de 1-1 had gemist, liet Romario Tjong-A-Sie de thuisclub alsnog juichen. Hij tikte in de 21ste minuut de gelijkmaker langs doelman Remco Vos uit een voorzet van Youri Kleve vanaf de linkerflank. Stadspark had voor de pauze nog vaker kunnen scoren, maar meer succes bleef uit.Beilen - achter kampioen VKW de nummer twee van de tweede klasse L - beleefde in de slotfase van de eerste helft een onverwacht sterke fase, waarin zowaar twee kansen op de 1-2 werden afgedwongen. Jacco Lamberts en Bertus Wolters vonden echter keeper Arne Wilpshaar op hun weg.De promotiedroom van Beilen spatte na de hervatting uit elkaar. Tjong-A-Sie kopte al vroeg in de tweede helft de 2-1 binnen. Tiuri Schieving zorgde na ruim een uur spelen voor de 3-1 en met een te zachte terugspeelbal leidde Patrick Doldersum onbedoeld de 4-1 van George Goguadze in.Door de nederlaag is Beilen ook in de nieuwe voetbaljaargang een tweedeklasser. Stadspark - in 2014 ontstaan uit een fusie van Gronitas en De Vogels - zal voor het eerst in de nog jonge clubhistorie uitkomen in de eerste klasse.