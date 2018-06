Deel dit artikel:











Treinstoring voorbij, treinen rijden weer normaal Tussen Beilen en Assen rijden bussen in plaats van treinen (foto: RTV Drenthe/Anneke Dijkstra)

BEILEN - Door een overwegstoring reden er vanavond geen treinen tussen Beilen en Assen.

Er reden snelbussen tussen Assen en Meppel. Tussen Assen en Beilen zette de NS stopbussen in.



De storing was rond 23:30 uur verholpen. Vanaf 23:45 is de dienstregeling weer normaal, volgens de NS.