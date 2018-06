Meppeler derby terug: Alcides promoveert naar hoofdklasse

VOETBAL - Alcides keert na twee seizoenen afwezigheid terug in de hoofdklasse van het zondagvoetbal. De Meppeler club won de finale van de nacompetitie, op eigen veld, van DEM uit Beverwijk met 1-0. Matchwinner werd Jermain Wobbes.

Door de promotie van Alcides keert de Meppeler derby (tegen MSC) weer terug.Net als in de voorgaande twee nacompetitieduels op Sportpark Ezinge, tegen Geldrop en Rohda Raalte, hadden de gasten het meeste balbezit. Alcides beperkte zich tot verdedigen en hoopte in de omschakeling gevaarlijk te worden.DEM, dat nog nooit in de hoofdklasse uitkwam en in het seizoen 2006/2007 nog uitkwam in de derde klasse, kreeg vier redelijke kansen in de eerste 25 minuten, maar kreeg de bal niet één keer tussen de palen. Centrale verdediger Twan Verswijveren was twee keer gevaarlijk\ en ook Martin Kuijs kreeg twee aardige schietkansen en met name zijn tweede poging had een goal moeten zijn, maar Alcides-keeper Danny Bos keerde de inzet. Opvallend genoeg kwam Rik Stals, de topschutter van DEM in de competitie met 25 goals, niet één keer in kansrijke positie.De eerste echte kans aan de andere kant was voor Ryan Luijckx. Zijn poging werd gekeerd door doelman Danny Adrichem.De tweede kans voor de thuisploeg was raak. Na een prima combinatie tussen Martin van 't Ende en Eric Jan Lijzen (twee spelers die vandaag afscheid namen van Alcides) werd door eerstgenoemde heerlijk voorgegeven op Jermain Wobbes. Met een fraaie voetbeweging bracht Wobbes zijn maaje voorin, Frank Fokke, in stelling. Fokke zag zijn inzet nog gekeerd worden door Adrichem, maar in de rebound schoot Wobbes beheerst binnen: 1-0.Met invaller Jesse Arendse voor Timo Wolters begonnen de gasten ook na rust furieus. Het overwicht bleef en groeide zelfs, maar het zestienmetergebied van Alcides was overvol en dus was er nauwelijks ruimte om een fatsoenlijke doelpoging te wagen. Verdediger Michael Obioha probeerde het wel twee keer uit een dood spelmoment, maar zijn eerste inzet (een omhaal) was een simpele prooi voor Bos en de bal die hij bij zijn tweede poging probeerde binnen te schieten vloog richting Nijeveen.Alcides-trainer Wilko Niemer bracht halverwege de tweede helft de snelle Wahid Shimeri voor doelpuntenmaker Wobbes. Gokken op een counter dus en die counter kwam. Dertien minuten voor tijd mocht Shimeri alleen af op Adrichem, maar de spits werd net op tijd van de bal gegleden door Bryan Herraez Gallego.In de absolute slotfase kroop Alcides, met de uitblinkende centrale verdediger Dennis Blokzijl, nog twee keer door het oog van de naald. Eerst knalde Verswijveren op de lat en uit de nastoot werd een schot van afstand gesmoord. Volgens de spelers van DEM gebeurde dat met de hand, maar scheidsrechter De Vries oordeelde van niet.Kort daarna blies De Vries voor het laatst en kon het feest in Meppel losbarsten. DEM heeft volgende week nog een kans op promotie, omdat De Graafschap haar tweede elftal uit de competitie haalt deze zomer. De formaite uit Beverwijk speelt voor die extra plek in de hoofdklasse tegen HVCV, dat vanmiddag verloor van Hoogland.