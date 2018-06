Alcides-captain Lijzen zwaait af: ik ben nooit gevraagd door MSC, ik ben Alcideaan

VOETBAL - Eric Jan Lijzen, de captain van Alcides, beleefde vanmiddag het afscheid waarvan hij sinds zijn aankondiging in maart van had gedroomd. Met zijn cluppie promoveerde hij vanmiddag naar de hoofdklasse. "De Meppeler derby is terug, maar dan wel zonder mij."

Na de 3-0 nederlaag tegen Noordster hebben we de koppen bij elkaar gestoken. We moesten onze prestaties belonen met promotie. Eric Jan Lijzen, aanvoerder Alcides

Volgens Lijzen hoort Alcides ook in de hoofdklasse. "En ik denk dat iedereen in de stad ook heel erg blij is dat de derby terug is. Dat zijn heerlijke wedstrijden en het is mooi dat die volgend seizoen weer op hoog niveau gespeeld gaat worden.Eigenlijk was meespelen vandaag onverantwoord. Lijzen kampt met een scheurtje in zijn enkelband, maar wilde er in de finale van de nacompetitie hoe dan ook bij zijn. Het vertrouwen bij de oud-speler van SC Heerenveen, PEC Zwolle en Be Quick'28 was vooraf groot, maar na negentig minuten zwoegen was hij ook eerlijk. "Wederom hebben we een tegenstander getroffen die gemakkelijker voetbalde en veel meer balbezit had, maar we hebben het vandaag weer gewonnen op basis van ervaring, een enorme portie inzet en onze effectiviteit."Lijzen erkent dat hij de laatste weken toch wel af en toe zijn twijfels had. "Met name na de 3-0 nederlaag tegen Noordster. Toen verspeelden we de titel en kort daarop verloren we ook in de halve finale van de beker. Toen hebben we wel even de koppen bij elkaar gestoken en tegen elkaar gezegd dat we dit seizoen, met zoveel punten en doelpunten, moesten bekronen met promotie en gelukkig is het uiteindelijk gelukt."Na twintig jaar voetballen op niveau is het voor Lijzen dus voorbij. "Ik neem nu een jaartje wat afstand van het voetbal en daarna zie ik wel of ik terugkeer in de voetballerij."De twintig seizoenen op hoog niveau hebben Lijzen veel mooie momenten gegeven. "Ik heb bij PEC de promotie naar de eredivisie meegemaakt, ik heb zes jaar topamateurvoetbal gespeeld bij Be Quick in Zwolle en daarnaast heel veel leuke mensen ontmoet. En dat ik na negen jaar in de hoofmacht van Alcides afscheid neem met promotie maakt het helemaal compleet."Maar is Lijzen in al die jaren, dat hij voetbalde, nou niet één keer benaderd door buurman MSC? "Nee... hahaha, ik ben nooit gevraagd. Of ik sta te liegen? Nee, echt niet. Ik ben Alcideaan."