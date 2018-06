Zonnepanelen worden duurder: kabinet wil regels veranderen

DEN HAAG - Het wordt duurder voor particulieren en bedrijven om met zonnepanelen stroom op te wekken. Het kabinet wil af van de huidige regeling, waarbij mensen opgewekte energie die ze niet zelf gebruiken kunnen verkopen aan het net.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet de regeling in 2020 wil vervangen door een nieuwe subsidie.Zonnepanelen kosten meerdere duizenden euro's, maar mensen kunnen die terugverdienen. Op dit moment krijgen mensen met zonnepanelen nog een gunstige vergoeding als zij de stroom doorverkopen. Die regeling wordt volgens het kabinet te duur, nu er steeds meer zonnepanelen komen.Met de nieuwe zogenaamde terugleversubsidie krijgen mensen met zonnepanelen vanaf 2020 een klein beetje subsidie op de stroom die opgewekt wordt. Met de huidige regeling kun je zonnepanelen in vier jaar tijd terugverdienen, maar Wiebes wil dat die termijn verandert in zeven jaar.De details van de nieuwe regeling zijn op dit moment nog niet bekend.