Alcides redt Drentse eer in laatste Onze Club

VOETBAL - Vier Drentse finalisten en maar één club mocht dit weekend feestvieren. Het Meppeler Alcides won de nacompetitie voor een plek in de hoofdklasse in het zondagvoetbal. Op eigen veld werd DEM uit Beverwijk met 1-0 verslagen.

LTC mist kansen en promotie naar 2e klasse​

Dalen strijdend ten onder tegen Emmeloord​

Beilen loopt historische promotie mis​

Meppeler derby terug: Alcides promoveert naar hoofdklasse

De laatste uitzending van Onze Club in het seizoen 2017/2018

De promotie van Alcides was het hoogtepunt in de laatste uitzending van Onze Club in het seizoen 2017/2018. De andere Drentse clubs, die dit weekend hun finaleduel van de nacompetitie speelden, verloren.LTC kreeg voldoende kansen op eigen veld tegen de studenten uit Groningen, maar de gasten bleken een stuk efficiënter in de afronding. Daardoor speelt LTC ook volgend seizoen in de 3e klasse.Dalen slaagde er niet in om te promoveren naar de 2e klasse. Emmeloord was in eigen huis met 3-1 te sterk voor de Drenten, die voor rust nog wel een 1-0 achterstand wisten weg te werken.Beilen heeft een grote kans gemist om voor het eerst in het 88-jarig bestaan te promoveren naar de eerste klasse. De club van trainer Erik de Jong, kwam nog wel heel snel op 0-1, maar ging uiteindelijk ruim onderuit: 1-4.De Meppeler stadsderby staat volgend seizoen weer op het programma in de zondaghoofdklasse, want Alcides keert na twee seizoenen afwezigheid terug op het derde niveau van het amateurvoetbal De Meppeler club won de finale van de nacompetitie, op eigen veld, tegen DEM uit Beverwijk met 1-0. Matchwinner werd Jermain Wobbes.