NS vindt met moeite bussen: drukte op stations Beilen en Meppel

MEPPEL/BEILEN - Grote drukte al de hele avond op de stations van Beilen en Meppel. Door een seinstoring kunnen tussen Beilen en Assen geen treinen rijden.

Daardoor koos de NS ervoor snelbussen in te zetten van Meppel naar Assen en stopbussen tussen Beilen en Assen.Een woordvoerder van de NS laat weten dat er minder bussen ingezet kunnen worden dan ze wilden. "Doordat er dit weekend veel evenementen plaatsvinden, hadden we moeite bussen en buschauffeurs die nog mogen rijden te vinden", aldus de woordvoerder. Daarnaast doen bussen er vanwege de lengte van het traject langer over om bij de stations te komen.Volgens de website van de NS duurt de treinverstoring in ieder geval nog tot 00:00 vannacht. Reizigers krijgen volgens de woordvoerder hoe dan ook met een flink langere reistijd te maken. "We gaan ervoor zorgen dat iedereen thuiskomt, maar het klopt: reizigers tussen Zwolle en Groningen hebben even geen leuke avond."Het regent inmiddels Tweets over de flinke vertraging die mensen onderweg oplopen.