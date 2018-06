Selectie FC Emmen telt 17 contractspelers: vizier nu op spits

VOETBAL - Met het aantrekken van Luciano Slagveer en Caner Cavlan telt de selectie van FC Emmen 17 contractspelers. Daarmee is de kersverse eredivisionist nog niet klaar op de transfermarkt. De Drentse club zoekt in ieder geval nog een spits en een centrale verdediger. Daarnaast onderhandelt de Drentse club met de captain van de afgelopen seizoenen, keeper Dennis Telgenkamp.

De prioriteit ligt, na de komst van Wouter Marinus, Jason Bourdouxhe, Luciano Slagveer en Caner Cavlan, op het halen van een spits. FC Emmen hengelde tevergeefs naar PSV-talent Sam Lammers, maar laat weten meerdere opties te hebben.Volgens nieuweling Slagveer moet de clubleiding van Emmen zich richten op een sterke, balvaste spits. "Snelheid en diepgang hebben we voldoende in huis. Het zou mooi zijn als er een spits komt die de bal vasthoudt en anderen beter laat voetballen." Anco Jansen is het daarmee eens. De meest ervaren man in de selectie van Emmen hoopt op een spits die kan fungeren als kapstok.De clubleiding van Emmen, die op dit moment dus nog onderhandelt met captain Telgenkamp, laat weten dat naast een spits ook een verdediger welkom is. Deze moet dan bij voorkeur een centrale vedediger zijn, die de concurrentie aangaat met Nick Bakker, Tim Siekman en Keziah Veendorp.Hieronder de 17 spelers die FC Emmen op dit moment onder contract heeft:1. Kjell Scherpen2. Peter van der Vlag3. Gersom Klok4. Caner Cavlan5. Keziah Veendorp6. Nick Bakker7. Tim Siekman8. Stef Gronsveld9. Glenn Bijl10. Hilal Ben Moussa11. Michael Chacon12. Wouter Marinus13. Alexander Bannink14. Anco Jansen15. Luciano Slagveer16. Jason Bourdouxhe17. Cas PetersVerder sluiten Kjelt Engbers en Rob Deiman aan vanuit FC Emmen Onder 19.